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Авербух назвал 11-летнего ученика Тутберидзе фигуристом, поцелованным богом

Авербух назвал 11-летнего ученика Тутберидзе фигуристом, поцелованным богом
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил потенциал 11-летнего Николая Колесникова, который тренируется в группе Этери Тутберидзе. Колесников стал победителем шоу «Ледниковый период. Дети» в 2019 году, он участвовал во втором сезоне проекта.

«Я работал с Колей весь тот проект, который он выиграл. Это фигурист, поцелованный богом. Дай бог, чтобы травмы или что-то другое не помешали ему дойти туда, куда он способен. Талант у мальчика действительно огромный, он может стать олимпийским чемпионом», — приводит слова Авербуха «Советский спорт».

В ноябре 2020 года Колесников показал, как исполняет каскад из четверного и тройного тулупов. Ранее юный спортсмен освоил четверной сальхов.

Авербух рассказал, как на Первом канале оценили работу Загитовой на «Ледниковом периоде»
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