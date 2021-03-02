Авербух назвал 11-летнего ученика Тутберидзе фигуристом, поцелованным богом
Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил потенциал 11-летнего Николая Колесникова, который тренируется в группе Этери Тутберидзе. Колесников стал победителем шоу «Ледниковый период. Дети» в 2019 году, он участвовал во втором сезоне проекта.
«Я работал с Колей весь тот проект, который он выиграл. Это фигурист, поцелованный богом. Дай бог, чтобы травмы или что-то другое не помешали ему дойти туда, куда он способен. Талант у мальчика действительно огромный, он может стать олимпийским чемпионом», — приводит слова Авербуха «Советский спорт».
В ноябре 2020 года Колесников показал, как исполняет каскад из четверного и тройного тулупов. Ранее юный спортсмен освоил четверной сальхов.
Авербух рассказал, как на Первом канале оценили работу Загитовой на «Ледниковом периоде»
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