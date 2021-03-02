Ирина Слуцкая: я попала в фигурное катание, потому что часто болела

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая на своей странице в «Инстаграме» рассказала, почему начала заниматься фигурным катанием.
«Я попала в фигурное катание по причине того, что часто болела. Да, я родилась слабенькой, и врач посоветовал отдать меня в спорт, чтобы укрепить здоровье. Это были 80-е годы. Моя мама всегда вела активный образ жизни, каталась на лыжах. И очень любила фигурное катание. Поэтому было решено отдать меня именно туда.
Год я каталась на «Локомотиве». Но потом заболела, и из-за этого мне не дали роль то ли ёлочки, то ли снежинки. В общем, я очень разозлилась и заявила, что больше туда ходить не буду.
Я перешла в «Сокольники». Именно там и началась моя карьера. Но не все было так гладко. Мама говорит, что регулярные тренировки мне приносили мало удовольствия. Да и холодно было — чему тут радоваться? Но мама понимала, что мне это нужно, поэтому приходилось заставлять. Через что только ей не пришлось пройти...» — написала Слуцкая.
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой
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