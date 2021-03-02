Евгений Плющенко: пожалуй, Трусова — сильнейшая фигуристка в мире

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал свою подопечную Александру Трусову сильнейшей фигуристкой мира и сообщил, что спортсменка хочет выполнять пять четверных прыжков.

«Саша хочет прыгать пять четверных. И да, мы работаем над этим, она уже делает четверной риттбергер. Пока только на тренировках, но уже скоро она прыгнет его и на соревнованиях.



Моя цель для Алёны Косторной и Саши Трусовой ⁠— Олимпийские игры. Для любого спортсмена это главный старт в его жизни, и для меня это было точно так же. И, разумеется, я хочу привести их к этим высоким результатам, к подиуму, к Играм. Это правда, что они очень сильные фигуристки. И иногда мне даже приходится придерживать их на тренировках. Им хочется много тренироваться, прыгать по 200 прыжков за одну сессию. Но это не всегда хорошая идея, это создает риски для их здоровья. С Сашей, как и, например, с Вероникой Жилиной, нам пришлось поменять систему подготовки, чтобы немного стабилизироваться. Потому что у меня совершенно другое видение тренировочного процесса.

Пять четверных для Александры ⁠— план на Пекин-2022? Конечно, почему нет? Это её мечта, её цель. А теперь это и моя цель. Она очень талантливая и атлетичная фигуристка. Я считаю, что даже, пожалуй, сильнейшая в мире», — цитирует Плющенко «Олимпийский канал».

Плющенко также рассказал, в чём его превосходит Трусова.

«Саша точно в чём-то меня превосходит. Например, я никогда не исполнял четверной лутц в произвольной программе. Попробовал однажды, но упал. А Саша делала это уже не раз. Четверной сальхов я исполнял на соревнованиях только один раз, а для нее это ерунда. Четверной флип? Опять-таки, никогда не делал на соревнованиях, только на тренировках. Она делает свои прыжки на скорости, они высокие ⁠— это что-то потрясающее, конечно», — сказал Евгений.

Трусова выступит на чемпионате мира в Стокгольме. На чемпионате России 2021 года она заняла третье место.