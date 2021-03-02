Евгений Плющенко: как атлет я уже вошёл в историю. Сейчас хочу стать тренером номер один

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своих целях в тренерской работе.
«Я очень целеустремлённый. Вот даже сейчас, вроде у меня все есть, но осесть и ничего не делать — это не про меня. Я очень люблю мечтать и мечтаю о разном. Сегодня моя мечта — это воспитать своего сына как спортсмена.
У меня и младший сын растёт — Арсений, и я бы тоже хотел, чтобы он стал спортсменом. Хоккей? Футбол? Фигурное катание? Не знаю, до этого еще далеко, но уж на коньки его точно поставим. Так что да, мои главные мечты связаны с детьми — вырастить их людьми с большой буквы и помочь им на их пути. У нас же и старшие дети еще есть. И они тоже занимаются спортом — гольфом, футболом, но на любительском, конечно, уровне. Там время уже ушло. А вот Сашу хочется довести до профессионального уровня, тем более, что он сам этого хочет. Ну и, конечно, хочу, чтобы не только мои дети, но и мои спортсмены были только номером один. Я хочу сделать свою школу фигурного катания лучшей в стране и мы прилагаем к этому много усилий. Так что будем работать.
Как атлет я уже, конечно, вошёл в историю. Меня помнят, меня знают. Я второй фигурист в мире после Гиллиса Графстрема, который выиграл четыре олимпийских медали. Не первый, конечно, но что ж поделать. А как тренеру до того, чтобы войти в историю, мне ещё далеко. Но да, сейчас это моя цель — я хочу стать тренером номер один, вот хотя бы тут хочу стать первым", — цитирует Плющенко «Олимпийский канал».
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.
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