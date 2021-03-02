Плющенко: без тройного акселя Косторной будет сложно соревноваться с другими девочками

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление Алёны Косторной в нынешнем сезоне.

«У Алёны в этом году много проблем со здоровьем ⁠— в том числе коронавирус, но мы работаем над её восстановлением. И да, она фантастическая фигуристка. Её пластичность, харизма, чувство музыки, вращения, катание ⁠— это что-то. Например, из-за болезни несколько недель она совсем не каталась, но потом она вышла на лёд и сразу поехала, легко начала делать прыжки. Она обожает фигурное катание, обожает катать именно программы.



Когда Алена восстановит тройной аксель, она будет на подиуме, сто процентов. Но и без этого: то как она подаёт себя, как исполняет свои программы ⁠— в этом ей нет равных в мире. Именно это и делает Косторную такой особенной. Конечно, без тройного акселя ей будет сложно соревноваться с другими девочками. Но когда она будет здорова, когда она полностью восстановится ⁠— он вернётся, никуда не денется.



Для Игр, конечно, ей нужны будут четверные. И да, она может их разучить. Когда Алёна летом перешла в мою команду, она пришла с травмой. Так что мы пару недель не могли начать тренироваться. Потом мы начали кататься, и тут старые травмы дали знать о себе. Ей надо в первую очередь полностью восстановиться для того, чтобы двигаться дальше. Но я уверен, что Алёна готова учить четверные прыжки, просто нужно немного времени», — цитирует Плющенко «Олимпийский канал».

В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, чемпионка Европы 2020 года Косторная показала две новые программы, но заняла только шестое место.