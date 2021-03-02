Плющенко: без тройного акселя Косторной будет сложно соревноваться с другими девочками

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление Алёны Косторной в нынешнем сезоне.
«У Алёны в этом году много проблем со здоровьем — в том числе коронавирус, но мы работаем над её восстановлением. И да, она фантастическая фигуристка. Её пластичность, харизма, чувство музыки, вращения, катание — это что-то. Например, из-за болезни несколько недель она совсем не каталась, но потом она вышла на лёд и сразу поехала, легко начала делать прыжки. Она обожает фигурное катание, обожает катать именно программы.
Когда Алена восстановит тройной аксель, она будет на подиуме, сто процентов. Но и без этого: то как она подаёт себя, как исполняет свои программы — в этом ей нет равных в мире. Именно это и делает Косторную такой особенной. Конечно, без тройного акселя ей будет сложно соревноваться с другими девочками. Но когда она будет здорова, когда она полностью восстановится — он вернётся, никуда не денется.
Для Игр, конечно, ей нужны будут четверные. И да, она может их разучить. Когда Алёна летом перешла в мою команду, она пришла с травмой. Так что мы пару недель не могли начать тренироваться. Потом мы начали кататься, и тут старые травмы дали знать о себе. Ей надо в первую очередь полностью восстановиться для того, чтобы двигаться дальше. Но я уверен, что Алёна готова учить четверные прыжки, просто нужно немного времени», — цитирует Плющенко «Олимпийский канал».
В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, чемпионка Европы 2020 года Косторная показала две новые программы, но заняла только шестое место.
- 2 марта 2021
-
15:04
-
14:24
-
14:13
-
14:09
-
14:04
-
13:48
-
11:40
-
11:03
-
10:45
-
10:40
-
08:58
-
08:33
-
00:02
- 1 марта 2021
-
22:08
-
20:39
-
20:37
-
18:34
-
17:17
-
16:27
-
16:02
-
15:28
-
15:22
-
14:42
-
13:31
-
13:20
-
12:51
-
10:56
-
10:43
-
10:10
-
09:57
-
09:49
-
09:12
-
09:00
-
08:41
-
08:36