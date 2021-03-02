Плющенко о сыне: пару раз говорил ему, всё — завязываем с фигурным катанием. Ой, что было!

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко предположил, что его сын Александр может выиграть Олимпийские игры.

«Только представьте ⁠— Саша выступает на Олимпийских играх, и весь мир смотрит на него! Это же вау! Саша может даже выиграть Олимпийские игры. Его цель сейчас ⁠— пройти пять Олимпиад. Так и говорит: «Вот ты папа прошел четыре, но я сделаю пять!». У нас в доме есть комната-музей, где я храню все медали. И Саша ходит туда почти каждый день. Однажды он сказал, что хочет выиграть больше медалей, чем я. Так что вы не думайте, что Сашу кто-то заставляет или постоянно говорит: «Ты должен!». Нет, это его собственное желание. И для меня это очень важно. Если мой сын сам хочет выступать, сам хочет становиться лучше, почему я должен останавливать его?» — приводит слова Плющенко «Олимпийский канал».

Евгений также рассказал об отношении сына к тренировкам.

«Когда Саша тренируется спустя рукава, я ему говорю: «Ну что, отдаём тебя в хоккей?», а он в ответ: «Нет! Только не это!». Хорошо, говорю, в футбол? Но опять: «Нет, папа, нет!». Окей, хочешь ⁠— будешь просто ходить в школу, без всякого спорта ⁠— «Нет, папа, я буду тренироваться!». Пару раз я ему говорил, что всё — завязываем с фигурным катанием. Ой, что было! Так что да, это всё исходит от него самого», — сказал Плющенко.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.