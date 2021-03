Канадская фигуристка — Туктамышевой: я люблю тебя, чёрт возьми

Трёхкратный призёр в танцах на льду канадская фигуристка Кэйтлин Уивер отреагировала на пост Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме», в котором та прокомментировала попадание в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

Напомним, Туктамышева написала, добавив хэштег #Stockholm2021: «Oh, shit, here we go again». Один из вариантов перевода этой фразы таков: «Чёрт, ну вот опять».

«Я люблю тебя, чёрт возьми», — написала Уивер в комментариях к посту Туктамышевой в её «инстаграме».

На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. В финале Кубка России она стала четвёртой.

В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.