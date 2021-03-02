Илья Авербух показал, как работает с Елизаветой Туктамышевой над показательной программой

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух опубликовал видео подготовки новой показательной программы для чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.

«Ещё раз хочу поздравить Лизу Туктамышеву с блестящим выступлением на Кубке России и завоеванием путевки на чемпионат мира! Лиза, желаю удачи на твоём пути!

Ну а пока есть время перевести дух. Сегодня я прилетел в Санкт-Петербург, где мы с Лизой уже ставим новую показательную программу для Гала-шоу «Ледниковый период», которое состоится в Москве 7 марта, под великолепный вокал Дианы Арбениной", — написал Авербух.

Видео доступно в «инстаграме» Ильи Авербуха

На прошедшем в Москве финале Кубка России Туктамышева заняла четвёртое место.