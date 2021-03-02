Владислав Дикиджи стал победителем юниорского Кубка России
Владислав Дикиджи победил в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниоров, который прошёл 2 марта.
Представитель петербургской школы «Звёздный лёд» набрал 244,97 балла. Он чисто откатал произвольную программу, выполнив два четверных сальхова и тройных акселя. Вторым стал Андрей Кутовой, бронза у Николая Угожаева.
Кубок России по фигурному катанию. Юниоры. Финал
1. Владислав Дикиджи – 244,97
2. Андрей Кутовой – 231,74
3. Николай Угожаев – 222,18
4. Семен Соловьев – 216,28
5. Андрей Анисимов – 211,66
6. Максим Белявский – 209,07
7. Марк Лукин – 208,69
8. Федор Зонов – 205,40
9. Иван Попов – 204,24
10. Кирилл Сарновский – 201,30
11. Даниил Федосимов – 189,38
12. Максим Автушенко – 184,50
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