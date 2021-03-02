Владислав Дикиджи стал победителем юниорского Кубка России

Владислав Дикиджи победил в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниоров, который прошёл 2 марта.



Представитель петербургской школы «Звёздный лёд» набрал 244,97 балла. Он чисто откатал произвольную программу, выполнив два четверных сальхова и тройных акселя. Вторым стал Андрей Кутовой, бронза у Николая Угожаева.



Кубок России по фигурному катанию. Юниоры. Финал

1. Владислав Дикиджи – 244,97

2. Андрей Кутовой – 231,74

3. Николай Угожаев – 222,18

4. Семен Соловьев – 216,28

5. Андрей Анисимов – 211,66

6. Максим Белявский – 209,07

7. Марк Лукин – 208,69

8. Федор Зонов – 205,40

9. Иван Попов – 204,24

10. Кирилл Сарновский – 201,30

11. Даниил Федосимов – 189,38

12. Максим Автушенко – 184,50