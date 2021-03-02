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Косторная и Алиев стали запасными сборной России на ЧМ-2021 по фигурному катанию

Косторная и Алиев стали запасными сборной России на ЧМ-2021 по фигурному катанию
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Стал известен список запасных в составе сборной России по фигурному катанию на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме (Швеция). Турнир пройдёт с 22 по 28 марта.

В качестве запасных в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира в Стокгольме вошли:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник

Женщины: Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова

Пары: Дарья Павлюченко и Дмитрий Ходыкин

Танцы на льду: Анастасия Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Напомним, ранее федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала состав национальной команды на турнир.

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что американская спортивная пара Джессика-Ноэль Калаланг и Брайан Джонсон решила отказаться от участия в чемпионате мира по фигурному катанию. Вместо них на турнире выступят Эшли Кэйн и Тимоти Ледюк.

Американская спортивная пара Калаланг и Джонсон снялась с ЧМ-2021 по фигурному катанию
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