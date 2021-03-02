Косторная и Алиев стали запасными сборной России на ЧМ-2021 по фигурному катанию

Стал известен список запасных в составе сборной России по фигурному катанию на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме (Швеция). Турнир пройдёт с 22 по 28 марта.
В качестве запасных в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира в Стокгольме вошли:
Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник
Женщины: Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова
Пары: Дарья Павлюченко и Дмитрий Ходыкин
Танцы на льду: Анастасия Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.
Напомним, ранее федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала состав национальной команды на турнир.
Сегодня, 2 февраля, стало известно, что американская спортивная пара Джессика-Ноэль Калаланг и Брайан Джонсон решила отказаться от участия в чемпионате мира по фигурному катанию. Вместо них на турнире выступят Эшли Кэйн и Тимоти Ледюк.
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