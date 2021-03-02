Плющенко: Косторная продолжает подготовку к чемпионату мира в качестве первой запасной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что его подопечная, Алёна Косторная, продолжает тренироваться и готовиться к чемпионату мира по фигурному катанию 2021 года в качестве первой запасной женской команды.
«Алёна — первая запасная, она готовится, продолжает работать. После турнира у неё было два дня отдыха, она немного выдохнула и возвращается на лёд. Увидимся, пообщаемся, подумаем и выстроим план работы. Но такой, чтобы это ни в коей мере не помешало восстановлению её здоровья», — приводит слова Плющенко ТАСС.
В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, чемпионка Европы 2020 года Косторная показала две новые программы, но заняла только шестое место.
Ранее Плющенко поделился мнением о выступление Алёны в нынешнем сезоне.
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