Дочь Тутберидзе победила в финале юниорского Кубка России в танцах на льду

Дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, одержала победу в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниров.



Второе место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, третье — Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев. Напомним, после проката короткой программы на первых трёх местах располагались те же самые пары.



Фигурное катание. Финал Кубка России. Юниоры. Москва

Танцы на льду. Итоговое положение



1. Диана Дэвис – Глеб Смолкин – 186,38

2. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 171,38

3. Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев – 163,13

4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 160,71

5. Таисия Линчевская – Тимур Бабаев-Смирнов – 150,29

6. Анна Румак – Глеб Гончаров – 148,25

7. Полина Кочерыгина – Евгений Артющенко – 144,19

8. Алиса Овсянкина – Матвей Самохин – 139,29

9. Алиса Абдуллина – Максим Нуралеев – 126,32