Судья финала КР: думаю, Косторная не попадёт на ОИ. Она каталась на тренировке просто так

Елена Левковец, которая была в числе судей, обслуживавших финал Кубка России по фигурному катанию, предположила, что Алёна Косторная не попадёт в сборную страны на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Левковец спросили, считает ли она, что Косторная, которая стала лишь шестой в финале Кубка России, уже вышла из борьбы за попадание на Олимпиаду.

«Я думаю, что вышла. Не исключаю чуда, но ей будет очень сложно догнать тех, кто сейчас на пике. Слишком много времени упущено.

Я видела её тренировки. Понимаете, девочки Тутберидзе каждую минуту, каждую секунду берегут – не стоят, работают. 30 минут идёт тренировка перед соревнованиями, они откатываются от и до. Другие, бывает, уходят раньше, а эти нет – отрабатывают то, что у них уже отработано десять раз. Алёна же каталась на тренировке просто так…

Хотя она по-прежнему хороша, но сложных элементов-то нет. Ни разу в сезоне она не показала тройной аксель. Тоже растёт, меняется. Ей 17 лет, сейчас она как раз превращается в девушку», — приводит её слова «Областная газета».