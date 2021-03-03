Тарасова — о Берестовской: ей хочется покататься у Тутберидзе. Это не запрещено, правда?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход 13-летней фигуристки Елизаветы Берестовской от тренера Сергея Давыдова в группу Этери Тутберидзе.
«Закончился юниорский сезон, и спортсмены могут принимать такие решения, которые они считают нужными в своей жизни. Могу сказать, что Давыдов хорошо с ней работал, она была у него первая-вторая в группе. Но ей хочется покататься у Тутберидзе. В конце концов, это не запрещено, правда? Если не запрещено, то разрешено. Поэтому они делают то, что им разрешено. Кто-то хочет работать с одним тренером, кто-то с разными, здесь нет определенного правила.
Поэтому переходы были, есть и будут, как бы это ни было печально для того человека, от которого уходят. Но работать и думать, что от тебя уйдут — нельзя, это очень тяжело. Серёжа хорошо тренирует, у него есть результат. Так что ему нужно сосредоточиться на своей работе и не обращать на это внимание», — цитирует Тарасову Sport24.
В начале февраля Берестовская заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске.
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