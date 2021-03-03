ФФККР спустя полгода после решения РУСАДА дисквалифицировала Марию Сотскову на 10 лет

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дисквалифицировала бывшую российскую фигуристку Марию Сотскову на 10 лет.

Напомним, в июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры. В августе стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать спортсменку на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.

«На основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА № 45/2021 от 28.08.2020 г., в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации», исполком Федерации фигурного катания на коньках России 2 марта 2021 года принял решение дисквалифицировать Сотскову Марию Романовну (2000 г. р.) сроком на 10 (десять) лет (дата начала дисквалификации – 06 апреля 2020 г., дата окончания дисквалификации – 05 апреля 2030 г.)», — отмечается в сообщении пресс-службы ФФККР.