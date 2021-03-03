ФФККР спустя полгода после решения РУСАДА дисквалифицировала Марию Сотскову на 10 лет

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дисквалифицировала бывшую российскую фигуристку Марию Сотскову на 10 лет.
Напомним, в июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры. В августе стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать спортсменку на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.
«На основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА № 45/2021 от 28.08.2020 г., в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации», исполком Федерации фигурного катания на коньках России 2 марта 2021 года принял решение дисквалифицировать Сотскову Марию Романовну (2000 г. р.) сроком на 10 (десять) лет (дата начала дисквалификации – 06 апреля 2020 г., дата окончания дисквалификации – 05 апреля 2030 г.)», — отмечается в сообщении пресс-службы ФФККР.
- 3 марта 2021
-
15:50
-
15:39
-
15:12
-
14:54
-
12:49
-
11:11
-
10:58
-
10:40
-
08:45
-
08:37
-
08:25
- 2 марта 2021
-
21:37
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:05
-
19:11
-
19:04
-
18:22
-
17:16
-
16:41
-
16:26
-
15:04
-
14:24
-
14:13
-
14:09
-
14:04
-
13:48
-
11:40
-
11:03
-
10:45
-
10:40
-
08:58
-
08:33
-
00:02