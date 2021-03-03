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Грузины Казакова и Ревия не выступят на чемпионате мира из-за состояния здоровья

Грузины Казакова и Ревия не выступят на чемпионате мира из-за состояния здоровья
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Танцоры на льду Мария Казакова и Георгий Ревия из Грузии не смогут принять участие в чемпионате мира по фигурному катантю в Стокгольме (Швеция).

Об этом сообщила Мария в своём «инстаграме»: «К сожалению, мы не примем участие в чемпионате мира-2021 по состоянию здоровья. Спасибо тем, кто пишет, интересуется и переживает! Хочу просто сказать всем: берегите себя и никогда не сдавайтесь».

От России в танцах на льду на ЧМ выступят пары Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.

Чемпионат мира в Стокгольме пройдёт с 22 по 28 марта.

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