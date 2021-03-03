Тарасова – о дисквалифицированной Сотсковой: хоть какая-то ответственность за себя есть?

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова обрушилась с критикой на фигуристку Марию Сотскову после решения о её дисквалификации.



Напомним, Федерация фигурного катания на коньках России дисквалифицировала завершившую карьеру в прошлом году Сотскову на 10 лет за допинг. РУСАДА аналогичное решение принял ещё полгода назад.



«Сколько им можно говорить? Люди взрослые, получают зарплату. Ну хоть какая-то ответственность за себя есть? Где они взяли допинг? Почему она его пила? Нужно понимать, что ты подставляешь не только себя, но и тренера, и, главное, федерацию. Если ты не умеешь ни читать, ни писать, то про допинг уже столько говорили, что можно было услышать. Ей все равно, на сколько её дисквалифицируют, потому что она выступать больше не будет. Если бы такое случилось с моим спортсменом, меня бы бывший глава федерации Валентин Писеев на тот свет отправил. Потому что прямая вина была бы на мне. Потому что мы, тренеры, учим их жить в спортивном мире. Учим их бороться. Тренеру важно знать, с кем работаешь и что от него ждать», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

ФФККР спустя полгода после решения РУСАДА дисквалифицировала Марию Сотскову на 10 лет