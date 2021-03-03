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Тарасова отреагировала на информацию о возвращении Косторной к Тутберидзе от Плющенко

Тарасова отреагировала на информацию о возвращении Косторной к Тутберидзе от Плющенко
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года.

«Тутберидзе выдающийся тренер, она сама решит, что ей делать. А желание Алёны мы не учитываем, у неё сегодня одни, а завтра другие», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, 17-летняя Косторная, перешла от Этери Тутберидзе в межсезонье-2020 в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко. В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, чемпионка Европы 2020 года Косторная показала две новые программы, но заняла только шестое место.

В «Самбо-70» объявили, что Косторная хочет вернуться к Тутберидзе
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