Тарасова отреагировала на информацию о возвращении Косторной к Тутберидзе от Плющенко

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года.



«Тутберидзе выдающийся тренер, она сама решит, что ей делать. А желание Алёны мы не учитываем, у неё сегодня одни, а завтра другие», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, 17-летняя Косторная, перешла от Этери Тутберидзе в межсезонье-2020 в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко. В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, чемпионка Европы 2020 года Косторная показала две новые программы, но заняла только шестое место.