Ягудин отреагировал на новость о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на новость о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года.

«Мне вообще всё равно. Мне самое главное, чтобы наши спортсмены выигрывали международные соревнования. Переходы всегда были, есть и будут. Правильность того или иного перехода, назначения или увольнения всегда показывают результаты соревнований, а не мнение людей, которые не относятся к этой ситуации», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, чемпионка Европы 2020 года Косторная показала две новые программы, но заняла только шестое место.