Роднина: Косторная меняет тренеров, как перчатки. Может, проблема в ней самой?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в академию Евгения Плющенко летом 2020 года.



«В первую очередь это вопрос к Тутберидзе. Мы почему-то хотим увидеть родственные связи между тренером и спортсменом. Они все давно профессионалы, в профессионализме химии не бывает. Шанс ли это для Алёны спасти карьеры? Знаете, как говорится: где мои 17 лет? Вернуться уже не можем, только что-то поменять. Сомнения у меня всегда вызывают метания.



Это работа, никакого удара для Плющенко тут нет. У кого-то рабочие отношения складываются, у кого-то – нет. Это же не создание семьи. Если мы всё время будем вкладывать в этом эмоции, то далеко мы не уйдём.



Я могу на 100% сказать, что такие решения принимают не спортсмены, а их родители. Было ли здесь также я не знаю, но подозреваю. Ситуация интересная. Алёна сейчас не в лучшей физической форме, с чем это связано: болезнь или другая рабочая обстановка – вопрос. Мне кажется, что Тутберидзе больше привыкла работать с послушным материалом, который вечно находится в конкуренции. Последние годы тренировок у Мишина у Женя Плющенко никакой конкуренции не было.



Была Туктамышева – пропала, Сотникова – пропала, потом появились. Сейчас Лиза на фоне этих девочек-попрыгунчиков показывает стабильный результат. Главное, чтобы Алёна не металась сама: то здесь попробую, то там. Ей надо понять, что она в том техническом состоянии, что всё зависит от её работы и настроя, а не от тренера. А то, что она меняет тренеров, как перчатки… Надо понимать, может, не только в тренере проблема, может, в ней самой? Может, для Жени Плющенко и хорошо, что она ушла? Но мы этого не знаем, можем только рассуждать», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Жена Плющенко отреагировала на новость о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе