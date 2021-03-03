Роднина: Косторная меняет тренеров, как перчатки. Может, проблема в ней самой?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в академию Евгения Плющенко летом 2020 года.
«В первую очередь это вопрос к Тутберидзе. Мы почему-то хотим увидеть родственные связи между тренером и спортсменом. Они все давно профессионалы, в профессионализме химии не бывает. Шанс ли это для Алёны спасти карьеры? Знаете, как говорится: где мои 17 лет? Вернуться уже не можем, только что-то поменять. Сомнения у меня всегда вызывают метания.
Это работа, никакого удара для Плющенко тут нет. У кого-то рабочие отношения складываются, у кого-то – нет. Это же не создание семьи. Если мы всё время будем вкладывать в этом эмоции, то далеко мы не уйдём.
Я могу на 100% сказать, что такие решения принимают не спортсмены, а их родители. Было ли здесь также я не знаю, но подозреваю. Ситуация интересная. Алёна сейчас не в лучшей физической форме, с чем это связано: болезнь или другая рабочая обстановка – вопрос. Мне кажется, что Тутберидзе больше привыкла работать с послушным материалом, который вечно находится в конкуренции. Последние годы тренировок у Мишина у Женя Плющенко никакой конкуренции не было.
Была Туктамышева – пропала, Сотникова – пропала, потом появились. Сейчас Лиза на фоне этих девочек-попрыгунчиков показывает стабильный результат. Главное, чтобы Алёна не металась сама: то здесь попробую, то там. Ей надо понять, что она в том техническом состоянии, что всё зависит от её работы и настроя, а не от тренера. А то, что она меняет тренеров, как перчатки… Надо понимать, может, не только в тренере проблема, может, в ней самой? Может, для Жени Плющенко и хорошо, что она ушла? Но мы этого не знаем, можем только рассуждать», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 3 марта 2021
-
18:54
-
18:37
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
16:58
-
15:50
-
15:39
-
15:12
-
14:54
-
12:49
-
11:11
-
10:58
-
10:40
-
08:45
-
08:37
-
08:25
- 2 марта 2021
-
21:37
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:05
-
19:11
-
19:04
-
18:22
-
17:16
-
16:41
-
16:26
-
15:04
-
14:24
-
14:13
-
14:09
-
14:04