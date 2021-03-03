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Траньков: в «Ангелах Плющенко» Косторной не удалось себя показать

Траньков: в «Ангелах Плющенко» Косторной не удалось себя показать
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на появившуюся информацию о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в академию Евгения Плющенко.

«Не удивлюсь, если Косторная вернётся к Тутберидзе. После перехода к Плющенко Косторной мешал ещё COVID-19. Поэтому, если говорить о результате за долгий период, мне больше нравится Косторная у Тутберидзе. В «Ангелах Плющенко» ей не удалось себя показать.

Скажется ли переход на репутации Плющенко? Репутация тренера, конечно, связана с выступлением спортсменов. Но, с другой стороны, можно ли считать полгода работы каким-то полноценным тренерским опытом? Я думаю — не стоит. Нужно подождать соревнований и результатов. У Трусовой результаты такие же, как и были. Что касается Косторной, то в силу каких-то факторов, сезон у неё не удался. Здоровье, смена тренера — не знаю, что повлияло. Это только она знает», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным

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