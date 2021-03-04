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Розанов опроверг слухи о своём желании вернуться в тренерский штаб Тутберидзе

Розанов опроверг слухи о своём желании вернуться в тренерский штаб Тутберидзе
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Тренер академии фигурного катания Евгения Плющенко Сергей Розанов опроверг информацию о своём желании вернуться в тренерский штаб заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, который он покинул в мае 2020 года.

Евгений разместил в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» пост, в котором сообщается о его намерении вернуться к сотрудничеству со штабом Этери Тутберидзе, добавив к нему выделенный жирным красным шрифтом текст: «Фейковые новости».

Вчера, 3 марта, появилась информация о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к Этери Тутберидзе, от которой она ушла в академию Евгения Плющенко в межсезонье-2020. В финале Кубка России, где состоялся дополнительный отбор на чемпионат мира — 2021, Алёна показала две новые программы, но заняла лишь шестое место.

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