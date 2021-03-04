Ирина Слуцкая: я никогда не лечу детей самостоятельно

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, как реагирует, если её дети начинают болеть.

«Моя Варюша вчера заболела. Спасибо за теплые пожелания, которые вы отправили в директ. Мы уже идём на поправку. Знаете, я из тех мам, которые паникуют даже при намёке на насморк у ребенка. Но у меня есть правило: я никогда не лечу детей самостоятельно. Обычно я сразу звоню нашему педиатру и рассказываю ей все симптомы.



Вообще нам очень повезло с врачом. Она ведёт Варю и Артёма с самого рождения и знает их организм, как свои пять пальцев. Поэтому чуть что — я 24/7 с ней на связи и действую строго по её рекомендациям. Если нужно, сдаем анализы прямо на дому — всё-таки, мы живём в то время, когда это возможно.



Конечно, если у доктора есть какие-то вопросы или сомнения, то мы приезжаем на очный осмотр и проходим обследования. К счастью, обычно все обходится ОРВИ. Но лучше перестраховаться. Знаю, что многие предпочитают вообще не лечить обычные простуды и дают организму самому перебороть насморк и кашель», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой