«Какая милота!» Пользователи оценили фото Елены Ильиных с маленьким сыном на пляже

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала фотографии с сыном на пляже. Отцом ребёнка является артист балета Сергей Полунин.
«Самые счастливые мгновения», — подписала снимки Ильиных.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Какая милота!»
«Какой сладкий мальчик!»
«Мамина копия».
«Малыш Мир так доверчиво прижался к маме. Фото замечательное. Лена, вы очень хорошо выглядите».
Ильиных и Полунин назвали сына необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
Елена в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).
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