Плющенко: Косторной грех жаловаться. Букеты мне точно не нужны

Двукратный чемпион ОИ Евгений Плющенко прокомментировал информацию, что российская фигуристка Алёна Косторная, занимающаяся в его академии «Ангелы Плющенко», решила вернуться к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. По словам Плющенко, он выполнил все данные фигуристке обещания.

«И даже больше того, ей точно грех жаловаться. Букеты мне точно не нужны, я к ней как относился хорошо, так и отношусь. Я и моя семья её всегда поддерживали, досталась она нам, наверное, в самый сложный период своей спортивной карьеры.

Всё бы и здесь у неё получилось, но есть много «но», о чём она не хуже меня знает. Больше, в принципе, добавить нечего, мы ей все желаем удачи, здоровья и побед. По факту она так и числится до сих пор в «Хрустальном», так что и переходить никуда не надо. Как ушла, так и пришла», — цитирует Плющенко ТАСС.