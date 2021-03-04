Президент ФФККР: ну, вернулась Косторная к Тутберидзе. Это вселенская катастрофа, что ли?

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал информацию о возвращении Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе. С лета 2020 года чемпионка Европы работала с Евгением Плющенко. Сегодня, 4 марта, переход фигуристки подтвердил сам Плющенко.
«Ну, вернулась Косторная к Тутберидзе. Ну и что? Это вселенская катастрофа, что ли? Мне нечего сказать по поводу возвращения Косторной в группу Этери Георгиевны», – приводит слова Горшкова Metaratings.
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.
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