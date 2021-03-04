Станет ли Косторная вновь лучшей у Тутберидзе? Голосуй в телеграм-канале «Чемпионата»

Российская фигуристка Алёна Косторная решила вернуться к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, после того как в межсезонье-2020 перешла в тренерскую академию «Ангелы Плющенко», возглавляемую двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Сможет ли Алёна Косторная вернуть себе звание сильнейшей фигуристки планеты после возвращения к Этери Тутберидзе?» Опрос доступен в телеграм-канале «Чемпионата».
17-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.
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