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Волосожар: я насмотрелась, как тренеры кроют своих учеников матом, а те потом рыдают

Волосожар: я насмотрелась, как тренеры кроют своих учеников матом, а те потом рыдают
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отреагировала на видео, на котором тренер спортивной школы швыряет на лёд юную фигуристку во время занятий.

«Не могу остаться в стороне, слишком зацепило увиденное, поэтому выскажусь. Фигурное катание — тяжёлый вид спорта, который требует огромной выдержки и дисциплины. Но никто и никогда не имеет права поднимать руку на ребёнка! Это даже не обсуждается.

Да, тренер может быть жёстким, требовательным, но к физическому насилию это не имеет никакого отношения. Как пишут СМИ, тренер с видео заявила, что это её «педагогические методы работы». Это не методы, это отсутствие профессиональных качеств и умения работать с детьми.

Я много чего насмотрелась за свою карьеру. И как чужие тренеры кроют своих учеников трёхэтажным матом, а те потом рыдают по углам от нервных срывов. И поэтому, когда я открывала Центр Волосожар, дала себе слово, что в моей школе никогда не будет грубого отношения к детям. Ни в какой форме», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

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