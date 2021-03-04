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Хореограф Тутберидзе отреагировал на новость о возможном возвращении Косторной

Хореограф Тутберидзе отреагировал на новость о возможном возвращении Косторной
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, отреагировал на появившуюся информацию о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к своему бывшему тренеру, от которой она ушла в академию Евгения Плющенко.

«Мы ещё не решили», — написал Даниил Глейхенгауз в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, переход 17-летней Алёны Косторной от Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Плющенко произошёл в межсезонье-2020. В финале Кубка России, где состоялся дополнительный отбор на чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию, Алёна показала две новые программы, но заняла лишь шестое место.

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