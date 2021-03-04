Жулин: если Тутберидзе примет Косторную, то у неё будет испытательный срок

Призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что ждёт Алену Косторную после возвращения в группу Этери Тутберидзе.
«Да, Косторная ушла от Плющенко. Если Тутберидзе её примет, то будет некий испытательный срок. Зачем принимать? Каждый учитель вкладывает в учеников частичку себя. Ну, это индивидуально. Бывают такие обиды, что не прощаются. Бывают, что прощаются. Косторная вообще может оказаться у какого-то третьего тренера. Но только при условии, что Этери Георгиевна её не возьмёт.
Не знаю, сможет ли Косторная вернуть к форме до ухода от Тутберидзе. Она практически на год выпала из системы подготовки. Это большой срок. Возвращение будет непростым, тем более что остальные 15-летние фигуристки тоже на месте не стояли», — высказал мнение Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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