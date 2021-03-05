Глава «Самбо-70» — о возвращении Косторной: не меряем это по шкале — предал или не предал

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал возвращение фигуристки Алёны Косторной к её бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Ранее переход подтвердил Евгений Плющенко, с которым Косторная работала с лета 2020 года.
«Во всех видах спорта спортсмены решают вопросы, как рыба: ищут, где глубже, где лучше. А в молодости они часто ошибаются, пробуют себя в том или ином клубе, у того или иного тренера. И так происходит буквально во всех видах спорта. Мы спокойно относимся к тому, что Косторная может попробовать себя где-то ещё и вернуться. Ни в коем случае не определяем это по шкале — предал или не предал. Тому, что Косторная возвращается в большую семью «Самбо-70», мы только рады. Это говорит о том, что у нас уютнее, лучше, добрее», — цитирует Лайшева сайт телекомпании «Новый век».
Лайшев также оценил слова Евгения Плющенко о намерении сделать свою школу лучшей в России.
«Мягко говоря, такие высказывания Плющенко преждевременны. Для этого нужно проработать лет 50, как школа «Самбо-70». Тогда можно делать какие-то заявления», — сказал Лайшев.
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