РУСАДА пояснило, за что Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало список пунктов правил, которые нарушила бывшая российская фигуристка Мария Сотскова, получившая 10-летнюю дисквалификацию.
Сотскова признана виновной в нарушении пунктов 2.1, 2.2, 2.5 Общероссийских антидопинговых правил, а именно: «Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»; «Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода»; «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица».
Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Сотсковой обнаружили фуросемид.
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