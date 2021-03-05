Артур Гачинский: не хотел бы попасть в такую ситуацию, как у Этери Тутберидзе

Бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Гачинский прокомментировал ситуацию с Алёной Косторной, которая решила покинуть группу Евгения Плющенко и вернуться к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.
«Эта ситуация похожа на ту, в которой была Алина Загитова. То она уходит, то не совсем… В голову к спортсменкам не залезть. Но в данном случае важно, чего хочет именно Алёна. Загитова сейчас всем довольна? Дай бог. Это выбор спортсменок. Той же Косторной. Мы же не можем прийти к ней и сказать: «Алёна, мы хотим видеть тебя на соревнованиях. Ну покатайся хотя бы для нас». И она кивает головой и говорит: «Ну ладно, покатаюсь».
На месте Тутберидзе принял бы я спортсмена обратно или нет? Не хотел бы попасть в такую ситуацию, как у Этери Георгиевны. Не знаю, что она сейчас чувствует. И как комментировать происходящее, тоже не знаю», – цитирует Гачинского «Спорт день за днём».
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