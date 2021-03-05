Слуцкая: хотелось видеть Косторную на первых позициях, но жизнь распорядилась иначе

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала ситуацию вокруг возможного возвращения фигуристки Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе. С лета 2020 года чемпионка Европы работала с Евгением Плющенко. Вчера, 4 марта, Плющенко подтвердил уход Косторной.

«Когда уходишь от одного тренера к другому, наверняка ты ждёшь результата, но надо понимать, что в одиночку результата не добиваются. Конечно, это эмоции. Хотелось видеть Алёну на первых позициях, но жизнь распорядилась иначе. Сейчас нужно просто успокоиться и принять правильное решение (возможно, это и не возвращение к Тутберидзе), посмотреть на себя со стороны и подумать, как это всё можно исправить», — приводят слова Слуцкой «Известия».