Дочь Тутберидзе: спасибо маме, она сделала всё, чтобы мы со Смолкиным смогли выступить

Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, поделилась впечатлениями от победы в финале Кубка России среди юниоров в Москве. Дэвис выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.
«Хочу сказать всем огромное спасибо! Мы очень рады, что смогли выступить в этом непростом для нас сезоне. Спасибо нашему тренерскому штабу, что смогли нас подготовить в такой трудной ситуации, после двух переломов и коронавируса.
Спасибо моей маме, которая поддержала нас с Глебом и сделала всё, чтобы мы смогли выступить, потому что мы уже немного отчаялись и думали, что не успеем восстановиться к соревнованиям в этом сезоне. И спасибо Глебу за то, что ты меня всегда поддерживаешь. Теперь мы будем ещё больше работать и готовиться к следующему сезону!" — написала Дэвис.
Пост доступен в «инстаграме» Дианы Дэвис
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