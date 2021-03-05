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Дочь Тутберидзе: спасибо маме, она сделала всё, чтобы мы со Смолкиным смогли выступить

Дочь Тутберидзе: спасибо маме, она сделала всё, чтобы мы со Смолкиным смогли выступить
Фигурное катание / Кубок России 0
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Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, поделилась впечатлениями от победы в финале Кубка России среди юниоров в Москве. Дэвис выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Хочу сказать всем огромное спасибо! Мы очень рады, что смогли выступить в этом непростом для нас сезоне. Спасибо нашему тренерскому штабу, что смогли нас подготовить в такой трудной ситуации, после двух переломов и коронавируса.

Спасибо моей маме, которая поддержала нас с Глебом и сделала всё, чтобы мы смогли выступить, потому что мы уже немного отчаялись и думали, что не успеем восстановиться к соревнованиям в этом сезоне. И спасибо Глебу за то, что ты меня всегда поддерживаешь. Теперь мы будем ещё больше работать и готовиться к следующему сезону!" — написала Дэвис.

Пост доступен в «инстаграме» Дианы Дэвис

Этери Тутберидзе отреагировала на победу дочери в финале Кубка Роcсии среди юниоров
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