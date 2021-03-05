«Затраты нужно компенсировать». Рудковская рассказала о финансовых нюансах ухода Косторной

Совладелица клуба «Ангелы Плющенко», известный продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о финансовых нюансах перехода Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе. Рудковская подтвердила слова мужа о том, что у несовершеннолетней фигуристки нет контракта с клубом, однако отметила, что договор подписывала мама Алёны.

«Евгений Викторович прав — у него и клуба нет контракта с Алёной Косторной. Но у клуба есть договор с её мамой. Что объяснимо — Алёне 17 лет, она несовершеннолетняя. Этот контракт серьёзный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к Алёне у нас нет.

Что касается договоров с мамой, то мы действительно ни копейки не взяли за её рекламный контракт, передаём суммы в полном объёме каждый месяц. Да, все спонсорские договоры у наших спортсменов тоже с клубом, наша добрая воля — оставить всё Алёне, без каких-либо удержаний. Но есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нём прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определённая работа, затраты на неё нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алёну Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит. Ну, или кто-то заплатит. Но могу сказать точно, что если бы мы забирали спортсменку с таким контрактом, мы бы точно заплатили. Мы частный клуб и точно можем себе это позволить.

Мы расстаёмся хорошо. Мне кажется, у нашей команды и Алёны остались прекрасные отношения. Поэтому мы такое решение приняли с Евгением Викторовичем, хотя она нас оповестила о своём уходе только сегодня. Мы конструктивно поговорили о проблемах, с которыми столкнулись, отдаём ей все связи и контакты по медицине и восстановлению. Знаем, что они точно пригодятся. Алёна улыбалась, мы улыбались. Договорились на условия, озвученные выше. Дальше — работа юристов», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».