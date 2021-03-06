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Ученица из группы Тутберидзе разместила фото с Алёной Косторной на тренировке

Ученица из группы Тутберидзе разместила фото с Алёной Косторной на тренировке
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Мирослава Лебедева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» разместила совместное фото с Алёной Косторной.

Примечательно, что изначально фото Лебедовой было размещено с подписью «Рады видеть», однако впоследствии было перезагружено без текста.

Напомним, Косторная ушла из группы Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» в межсезонье-2020 года. 3 марта 2021 года появилась информация о намерении Алёны вернуться в команду Тутберидзе.

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.

Итоги опроса «Чемпионата» о перспективах Косторной после возвращения к Этери Тутберидзе
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