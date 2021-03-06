Чемпионка Европы Алёна Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщил Первый канал в эфире программы «Новости».
«Возвращение года: Алёна Косторная вновь будет тренироваться у Этери Тутберидзе», — так был анонсирован сюжет, в котором о событии расскажет сама фигуристка.
Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В сезоне-2019/2020, первом для Алёны среди взрослых, фигуристка выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.
В июле 2020 года Косторная перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В сезоне-2020/2021 Алёна стала второй на этапе Кубка России в Казани и на Гран-при России. В финале Кубка России в Москве фигуристка стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме, после чего решила вернуться к прежнему тренеру.
- 6 марта 2021
-
21:32
-
21:25
-
14:45
-
11:12
-
10:48
-
09:34
-
01:02
- 5 марта 2021
-
22:26
-
20:26
-
17:23
-
13:02
-
12:33
-
11:30
-
11:27
-
11:08
-
10:46
-
09:12
-
09:05
- 4 марта 2021
-
21:04
-
18:53
-
17:22
-
15:28
-
14:44
-
14:40
-
14:30
-
14:23
-
14:18
-
14:03
-
13:52
-
13:34
-
12:26
-
12:22
-
12:13
-
09:39
-
08:52