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Алёна Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Алёна Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Чемпионка Европы Алёна Косторная вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщил Первый канал в эфире программы «Новости».

«Возвращение года: Алёна Косторная вновь будет тренироваться у Этери Тутберидзе», — так был анонсирован сюжет, в котором о событии расскажет сама фигуристка.

Косторная тренировалась у Тутберидзе с 2017 года. В сезоне-2019/2020, первом для Алёны среди взрослых, фигуристка выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.

В июле 2020 года Косторная перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В сезоне-2020/2021 Алёна стала второй на этапе Кубка России в Казани и на Гран-при России. В финале Кубка России в Москве фигуристка стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме, после чего решила вернуться к прежнему тренеру.

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