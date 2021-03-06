Косторная: должна доказать, что достойна кататься в группе Тутберидзе

Чемпионка Европы Алёна Косторная объяснила, почему спустя семь месяцев решила вернуться в группу Этери Тутберидзе. Скандальный переход Косторной в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко состоялся в июле 2020 года.
«Когда я тренировалась в этом сезоне в другой школе, понимала, что не могу до конца сама себя заставить что-либо сделать. Понимала, что будь рядом Этери Георгиевна, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше. Ту же раскатку после возвращения – я уже ехала и умирала, потому что давно не раскатывалась именно в таком темпе.
Шестое место на Кубке России — это не обидно. Это чётко даёт понять, что у тебя всё в жизни не так. Нужно идти извиняться, брать свою гордыню в руки и возвращаться. Я должна доказать, что достойна и что достойна кататься в этой группе», — сказала Косторная в эфире Первого канала.
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