Штаб Тутберидзе взял Косторную на испытательный срок до конца сезона

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе объяснила, на каких условиях она согласилась принять обратно в свою группу чемпионку Европы Алёну Косторную. Скандальный переход фигуристки в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко состоялся в июле 2020 года. Косторной разрешили работать в группе Тутберидзе до конца нынешнего сезона.

«Она должна войти полностью в наш процесс без каких-то выходных, без условий, что кто-то там мешается на льду, много ли там человек. Всё равно это должны определять мы. И запрыгать тройной аксель. Диана (дочь Тутберидзе. – Прим. «Чемпионата») была её адвокатом. Сказала мне: «Мама, ты должна дать ей шанс», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

В сезоне-2020/2021 Косторная стала второй на этапе Кубка России в Казани и на Гран-при России. В финале Кубка России в Москве фигуристка стала шестой и не смогла отобраться на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме, после чего решила вернуться к прежнему тренеру.