Сотскова — девятый российский спортсмен, отбывающий наказание за фальсификацию документов

Российская фигуристка Мария Сотскова, которая получила 10-летнюю дисквалификацию, стала девятым российским спортсменом, который отбывает наказание за фальсификацию документов.

Кроме Сотсковой за фальсификацию документов отбывают хоккеист Александр Титов, легкоатлетка Ксения Савина, тяжелоатлеты Константин Рощупкин и Александра Самуйлова, пауэрлифтеры Наринэ Котенко и Лусинэ Хачатурян и армрестлеры Дзамболат Цориев и Абдула Эльдаров.

Напомним, в июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры. В августе стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать спортсменку на 10 лет за нарушение антидопинговых правил. Сообщалось, что в допинг-пробе Сотсковой обнаружили фуросемид.