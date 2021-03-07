Сотскова — девятый российский спортсмен, отбывающий наказание за фальсификацию документов
Российская фигуристка Мария Сотскова, которая получила 10-летнюю дисквалификацию, стала девятым российским спортсменом, который отбывает наказание за фальсификацию документов.
Кроме Сотсковой за фальсификацию документов отбывают хоккеист Александр Титов, легкоатлетка Ксения Савина, тяжелоатлеты Константин Рощупкин и Александра Самуйлова, пауэрлифтеры Наринэ Котенко и Лусинэ Хачатурян и армрестлеры Дзамболат Цориев и Абдула Эльдаров.
Напомним, в июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры. В августе стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать спортсменку на 10 лет за нарушение антидопинговых правил. Сообщалось, что в допинг-пробе Сотсковой обнаружили фуросемид.
РУСАДА пояснило, за что Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет
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