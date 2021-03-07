Мозер: Тарасова и Морозов – другая лига. Их уровень намного выше, чем у других пар страны

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением о выступлении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые выступают вместе в спортивной паре.
«Когда я увидела их перед чемпионатом России на нашем катке, то поняла, что они уже хорошие мастера, прекрасно владеющие телом и коньком. Это другая лига. Уровень их мастерства намного выше, чем у остальных пар, которые катаются в нашей стране.
Им надо победить только себя. С технической точки зрения, с функциональной, улучшить скоростные качества. Эту работу они смогут одолеть и достойно выступить на Олимпийских играх. Деревянная медаль у них уже была в индивидуальном зачёте. Думаю, что у них есть все силы и возможности встать на пьедестал», — приводит слова Мозер «Р-Спорт».
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