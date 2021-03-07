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«Это какая-то «Санта-Барбара». Ягудин — о возвращении Косторной к Тутберидзе

«Это какая-то «Санта-Барбара». Ягудин — о возвращении Косторной к Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин сравнил перипетии с уходом Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко и возвращением обратно с известным американским сериалом «Санта-Барбара».

«Реальная «Санта-Барбара», федерация ничего опять не знает, а те все знают. А тут он говорит: «У меня никаких претензий финансовых». Но тут жена, а там есть финансовые претензии. Это какая-то фигурнокатательная «Санта-Барбара». В какой-то степени это негатив, но иногда это добавляет обороты интереса к фигурнокатательному миру. Моё мнение такое: можно говорить, пойдёт ей на пользу, не пойдёт, пошёл ли ей на пользу тот уход, переосмыслила ли она и вернулась… Только результаты соревнований покажут правильность возвращения. Ну, результатов от ухода не было, посмотрим, что будет сейчас. Правильно или неправильно, мы никогда не знаем.

То же самое мне говорили: «Лёш, ты совершаешь большую ошибку». Это было давление на мою психику. Но у меня получилось. У кого-то не получается. Это жизнь. И только результаты соревнований покажут правильность тех или иных движений. Как на шахматной доске. Честно, мне всё равно, кто у кого катается, кто куда переходит», — приводит слова Ягудина «РИА Новости».

Ягудин в своё время ушёл от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой.

Косторной пришлось публично покаяться перед Тутберидзе. На фигуристку было жалко смотреть
Этери простила запутавшуюся ученицу по просьбе дочери. Благородно, но тренер ничем не рискует.
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