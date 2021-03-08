Туктамышева поздравила Алексея Мишина с 80-летием, показав фото с ним в непривычном образе

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева поздравила с днём рождения своего тренера Алексея Мишина. Сегодня, 8 марта, Мишину исполнилось 80 лет.
«Маэстро 80 лет. С днём рождения», — написала Туктамышева в «Твиттере» и прикрепила к тексту фотографию, на котором спортсменка и тренер предстали в непривычном образе. Туктамышева одета в красивое красное платье, Мишин — в элегантный белый костюм.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Елизаветы Туктамышевой.
Помимо Елизаветы Туктамышевой, у Алексея Мишина занимались такие фигуристы, как Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Каролина Костнер, Софья Самодурова, Михаил Коляда.
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