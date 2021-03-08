Алексей Мишин назвал свой серьёзный недостаток в работе с фигуристками

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что ему в некоторой степени мешает недостаточно жёсткое отношение к фигуристкам, которые тренируются под его руководством.

«Исторически обо мне сложилось мнение как о тренере мужского одиночного катания, но когда спрашивают, есть ли специфика работы с женщинами или с мужчинами, я хочу сказать, что тот, кто абсолютизирует этот гендерный принцип, он неправ. Потому что техника едина для всех тел: и для мужских, и для женских. Это механика движений. И она практически неразличима в этом аспекте.

Если говорить о чисто человеческих отношениях, то у меня сложилось такое бережное, вежливое отношение к девушкам, маленьким девочкам, которые у меня тренируются. Скажу, что в этом есть и серьёзный недостаток, потому что некоторая жёсткость мне бы только помогла», — приводит слова Мишина ТАСС.

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