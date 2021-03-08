Татьяна Навка показала фото со старшей и младшей дочками

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала фото и видео со своими дочками — Александрой и Надеждой. Они посетили один из московских развлекательных комплексов. Отцом Александры является двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин, а отцом Надежды — Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
«Потрясающая обстановка, аттракционы, красота и чистота! Посмеялись, покатались, некоторые даже покричали, в общем, отдохнули семьёй, провели отличный день и вам рекомендуем!» — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
- 8 марта 2021
-
11:30
-
11:17
-
11:13
-
10:46
-
10:45
-
10:30
-
10:18
-
08:46
- 7 марта 2021
-
22:15
-
19:56
-
16:35
-
15:51
-
12:05
-
11:12
-
10:48
- 6 марта 2021
-
21:49
-
21:39
-
21:32
-
21:25
-
14:45
-
11:12
-
10:48
-
09:34
-
01:02
- 5 марта 2021
-
22:26
-
20:26
-
17:23
-
13:02
-
12:33
-
11:30
-
11:27
-
11:08
-
10:46
-
09:12
-
09:05