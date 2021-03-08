Татьяна Навка показала фото со старшей и младшей дочками

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала фото и видео со своими дочками — Александрой и Надеждой. Они посетили один из московских развлекательных комплексов. Отцом Александры является двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин, а отцом Надежды — Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

«Потрясающая обстановка, аттракционы, красота и чистота! Посмеялись, покатались, некоторые даже покричали, в общем, отдохнули семьёй, провели отличный день и вам рекомендуем!» — написала Навка.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).