Мишин рассказал, что говорил Туктамышевой в трудные моменты в её карьере
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился подробностями сотрудничества с чемпионкой мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянкой Елизаветой Туктамышевой. Мишина спросили, не было ли у него порывов прекратить сотрудничество с Туктамышевой.
«В трудные моменты в её карьере, трудные для нашего союза, я ей говорил: «Лиза, я пойду с тобой до самого конца пути». И мы ещё идём по этому пути. Поэтому думаю, что в моём ответе звучит полная правда и ответ, который полностью исчерпал ваш вопрос», — приводит слова тренера ТАСС.
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