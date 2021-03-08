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Мишин рассказал, что говорил Туктамышевой в трудные моменты в её карьере

Мишин рассказал, что говорил Туктамышевой в трудные моменты в её карьере
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился подробностями сотрудничества с чемпионкой мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянкой Елизаветой Туктамышевой. Мишина спросили, не было ли у него порывов прекратить сотрудничество с Туктамышевой.

«В трудные моменты в её карьере, трудные для нашего союза, я ей говорил: «Лиза, я пойду с тобой до самого конца пути». И мы ещё идём по этому пути. Поэтому думаю, что в моём ответе звучит полная правда и ответ, который полностью исчерпал ваш вопрос», — приводит слова тренера ТАСС.

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