Татьяна Тарасова — Алексею Мишину: ты — пример для многих поколений тренеров!
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с 80-летним юбилеем коллегу Алексея Мишина.
«Алексей Николаевич, с юбилеем! Спасибо за верность нашей профессии! За то, что день за днём, год за годом, десятилетие за десятилетием ты находишь силы, интерес, мотивацию выходить с учениками на лёд. Ты — пример для многих и многих поколений тренеров! Здоровья! Побед! Тане и всей семье поздравления!» — написала Тарасова.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой
Учениками Алексея Мишина, в частности, являются такие фигуристы, как Юрий Овчинников, Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Артур Гачинский, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер, Софья Самодурова, Михаил Коляда.
Софья Самодурова: говорят, Шакира приезжала на шоу Алексея Мишина. Кто её видел?
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