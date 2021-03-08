Татьяна Тарасова — Алексею Мишину: ты — пример для многих поколений тренеров!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с 80-летним юбилеем коллегу Алексея Мишина.

«Алексей Николаевич, с юбилеем! Спасибо за верность нашей профессии! За то, что день за днём, год за годом, десятилетие за десятилетием ты находишь силы, интерес, мотивацию выходить с учениками на лёд. Ты — пример для многих и многих поколений тренеров! Здоровья! Побед! Тане и всей семье поздравления!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

Учениками Алексея Мишина, в частности, являются такие фигуристы, как Юрий Овчинников, Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Артур Гачинский, Елизавета Туктамышева, Каролина Костнер, Софья Самодурова, Михаил Коляда.