Екатерина Боброва показала «уникальное» фото Ольги Бузовой с Дмитрием Соловьёвым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от гала-шоу «Ледниковый период».

«Эти эмоции, которые я испытываю, катаясь на этом грандиозном гала-концерте, не передать словами! Я вновь увиделась с действующими спортсменами, с которыми так давно не виделась! Также встретилась со звёздами «Ледникового периода», по которым так соскучилась. И, вы знаете, ощутила абсолютную душевную теплоту, потому что каждого очень люблю и желаю невероятного счастья! Вот! Точно!

День прошёл под знаком бесконечной любви! Любви к артистам, любви к зрителям, любви к своему делу! И я хочу поделиться этими чувствами с вами! Отдельно хочу сказать, как я рада была видеть Влада Соколовского и то, что лично для меня большая честь кататься под его песню.



Ну и, конечно, уникальная фотография Димы Соловьёва и его партнёрши Ольги Бузовой», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой