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Александра Степанова — об Иване Букине: обидно, что наши чувства не совпали по времени

Александра Степанова — об Иване Букине: обидно, что наши чувства не совпали по времени
Фигурное катание / Гран-при 0
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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, рассказала о своих чувствах к партнёру.

«Ох. Сначала он мне нравился. Но Ваня тогда смотрел на меня просто как на партнёршу. Потом прошло время, я остыла, а Иван вдруг решил подарить огромный букет роз. Это было признание в любви? Ну да. А к тому моменту всё изменилось — он мне разонравился. Было обидно, что наши чувства не совпали по времени. Обидно за Ваню. Букет хороший, шикарный, но я испытала чувство сожаления. Было не по себе. Потому что расстроила партнёра.

На следующей тренировке напряжение какое-то чувствовалось. Понимаете, тут долго рассказывать. Я сама из Питера, а Иван москвич. Когда нас с Ваней поставили в пару, мне с мамой пришлось переезжать в другой город. Первое время мы жили у Ваниных родителей в подмосковной Малаховке. У них там дом, нас прекрасно встретили. Мы жили все как одна семья. Тетя Лена (мама Ивана) меня очень сильно любит. Она относится ко мне как к дочке. Поэтому перед Ваней было неудобно», — цитирует Степанову «Экспресс газета».

Степанова и Букин — чемпионы России (2021), серебряные призёры чемпионата Европы (2019), бронзовые призёры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020).

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